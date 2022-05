Zhang, niente evento di beneficenza per affiancare la squadra – CdS

L’Inter si avvicina alla finalissima di Coppa Italia contro la Juventus. Domani alle 21 all’Olimpico di Roma viene messo in palio il secondo trofeo dell’anno dopo la Supercoppa Italiana. Steven Zhang, presente a Milano ormai da mesi, viaggerà con la squadra.

RINUNCIA – L’Inter deve per un momento mettere da parte il campionato e il sogno scudetto e focalizzarsi sulla Coppa Italia. Domani c’è l’atto finale contro la Juventus per alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno con i nerazzurri che oggi partiranno alla volta di Roma. A fare compagnia alla squadra, dopo aver rinunciato a un evento di beneficenza nella capitale, il presidente Steven Zhang. Come riporta il Corriere dello Sport, il patron dell’Inter affiancherà la squadra nel volo che la porterà a Roma. Un bel segno di supporto e vicinanza nel momento forse più delicato della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti