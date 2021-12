Zhang: «Inter una famiglia, non vedo l’ora di tornare. Sulla strada giusta!»

Zhang non può ancora tornare in Italia visto la situazione sanitaria in tutto il mondo, e inoltre, come già annunciato, anche per quest’anno niente cena di Natale. Un brindisi però non è mancato, e l’Inter ha scelto di farlo in maniera digitale mettendo in piedi una mega video-call. Dopo le anticipazioni di ieri (vedi articolo), ecco il messaggio del presidente Steven Zhang secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport.

UN BRINDISI – Anche quest’anno niente cena di Natale, ma il brindisi però non è mancato, e anche in videoconferenza, tra Steven Zhang e il resto dell’Inter ha coinvolto tutti i dipendenti: chi dalla Pinetina, chi dalla sede di Viale della Liberazione, e chi da casa. Il presidente dell’Inter (che oggi compie 30 anni), dall’altra parte del mondo ha voluto trasmettere vicinanza mostrando tutta la sua soddisfazione per l’anno appena trascorso e l’attuale primo posto in classifica, con un messaggio: «Siamo sulla strada giusta, l’Inter come una vera e grande famiglia, costruita su unità e senso di appartenenza, che poi sono componenti alla base di qualsiasi vittoria e successo. Ancora più significativi considerando come la pandemia non sia ancora stata sconfitta. Mi manca l’Inter e mi manca Milano, non vedo l’ora di tornare».

Fonte: Corriere dello Sport