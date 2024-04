Zhang-Inter, scudetto e Pimco! C’è una clausola a favore del fondo – TS

Il presidente Zhang è vicino a portare l’Inter alla sua seconda stella, un traguardo che resterà storico. L’Inter pronta a giocare il derby per vincere lo scudetto in casa del Milan. Nel frattempo – Tuttosport – ripercorre gli ultimi giorni vissuti in casa nerazzurra col il nuovo fondo Pimco.

AVANTI – Come spiegato anche da Tuttosport, l‘imminente accordo con Pimco permetterà a Zhang di saldare il debito e di restare alla guida dell’Inter. Ma prima ci sarà da alzare lo scudetto, come anche affermato dall’ex presidente Moratti. Sarà la prima volta che si alzerà uno scudetto con un presidente lontano novemila chilometri. Il numero uno nerazzurro ieri aveva fatto la passerella nell’area vip del Gran Premio di Formula 1 a Shangai, e in un video messaggio dedicato alla squadra, gli ha chiesto di godersi il momento: «Se non sarà contro il Milan, sarà la prossima volta. Godetevi il derby». Queste le parole del numero uno nerazzurro in diretta ad Appiano Gentile.

Zhang chiarisce sulla situazione dell’Inter

VELOCE – In mattinata invece a Sky Sport aveva fatto un punto generale sulla situazione in casa Inter. L’accordo con Pimco che andrà a saldare il debito di Oaktree di 375 milioni di euro, permetterà a Steven Zhang di allungare il prestito. Una scelta azzeccata che permetterà al presidente di continuare in Viale della Liberazione. Allo stesso tempo avrà un altro gruzzoletto da aggiungere agli introiti da Champions League e Mondiale per club. In cambio però il fondo statunitense avrà un’opzione chiamata “call” che gli permettere di acquistare quote dell’Inter in base al valore del club concordato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino