Zhang-Inter, oltre 1mld per cedere! Oaktree? Un’arma per gli investitori − CdS

Zhang continua a chiedere oltre un miliardo di euro per vendere l’Inter. Ma difficile arrivare a questa cifra, anche perché fra un mano bisognerà saldare il conto con Oaktree

LA SITUAZIONE − Zhang spara alto per l’Inter, sempre 1.2 miliardi di euro. Ma senza lo stadio e con la situazione debitoria, la faccenda si fa complicata. Il prossimo maggio 2024, Zhang dovrà saldare il debito di 350 milioni con il fondo americano Oaktree. Da quella data non si scappa. Il presidente dell’Inter rischia però la beffa. Infatti, i nuovi possibili compratori del club (nelle ultime ore, si è fatta avanti nuovamente la voce di Investcorp), potrebbero proprio aspettare il prossimo anno, in modo da forzare la mano di Zhang, che se non riuscirà a saldare il debito, perderà le quote dell’Inter. Oppure rivolgersi allo stesso Oaktree, una volta escusso il pegno. Il fondo non ha alcuna intenzione di prendere il club e dunque potrebbe accelerare la cessione anche a cifre più abbordabili rispetto a quelle richieste attualmente dal patron cinese.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno