Zhang, fatta con Pimco? Cautela! Sulla vendita c’è un ostacolo − CdS

Zhang lavora sul futuro societario dell’Inter. Pimco è il nuovo fondo in trattativa col presidente nerazzurro, ma il Corriere dello Sport invita alla cautela. E sulla vendita del club individua un ostacolo.

SITUAZIONE − Ancora non c’è nulla di ufficiale sull’accordo tra Steven Zhang e Pimco, ossia il fondo che permetterebbe al presidente dell’Inter di avviare un nuovo finanziamento da circa 400 milioni consentendogli di rimborsare Oaktree e proseguire. Il Corriere dello Sport impone cautela a tal proposito. Anche perché nelle ultime settimane si sono rincorse varie voci, tra cui quelle di un interessamento di una famiglia saudita sull’Inter. Oltre alla cautela su Pimco, il quotidiano romano sostiene che ci sia un ostacolo sull’eventuale vendita del club. A scoraggiare i potenziali acquirenti non sono tanto le richieste di Zhang, ma la complessa struttura debitoria dell’Inter. Dalle 556 pagine del prospetto informativo del bond da 415 milioni emesso da Inter Media nel 2022 (scadenza 2027) ci si può imbattere in una clausola Change of control. Questa vincola l’emittente (cioè l’Inter) a proporre il rimborso integrale delle obbligazioni nel caso di un cambio di proprietà del gruppo. Per un fondo di debito, tale circostanza obbliga a riflessioni. Ecco perché, al momento, l’esito più probabile resta l’escussione del pegno da parte di Oaktree che non ha alcuna voglia di mettersi a gestire l’Inter e che cercherà di scongiurare l’evento con ogni mezzo.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice