Zhang, discorso ai dipendenti: ribadita volontà di rimanere all’Inter – TS

AL TIMONE – Steven Zhang e la dirigenza dell’Inter sono stati protagonisti, nel pomeriggio di ieri, di un evento di team-building svoltosi presso il Suning Young Development Center insieme ai dipendenti di Interello. Per il presidente nerazzurro, secondo Tuttosport, è stata l’occasione per porgere un saluto, ringraziare per il lavoro svolto, soprattutto durante la Pandemia. Il presidente, inoltre, ha esortato tutti a non mollare e a continuare a dare il massimo ribadendo la volontà di Suning di rimanere al timone del club.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati