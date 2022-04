Zhang da Imola: «Roma, serata fantastica. Scudetto? Testa al Bologna»

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma ieri e presente in tribuna c’era anche il patron dei nerazzurri, Steven Zhang. Il presidente oggi invece è a Imola per il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna (vedi articolo). Ecco le sue parole a Sky Sport.

SCUDETTO – Prudente Steven Zhang ai microfoni di Sky Sport prima del Gp di Formula 1 a Imola. Il presidente dell’Inter, in una breve battuta a Carlo Vanzini, commentatore della F1 per Sky, ha risposto così con le sue parole riportate da SportMediaset. «Roma, serata fantastica e ottima partita. Complimenti a Inzaghi e giocatori. La squadra e l’allenatore hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione. Adesso dobbiamo solo caricarci per il finale, chiudere gli occhi e restare concentrati: nelle prossime settimane ogni giorno è importante e dobbiamo proseguire su questa strada. Scudetto? Adesso non diciamo quella parola, testa al Bologna mercoledì. Perché sono a Imola? Beh, gli italiani sostengono la Ferrari e io sono qui per seguire la gara».