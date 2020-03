Zhang contro Dal Pino, Lega Serie A non...

Zhang contro Dal Pino, Lega Serie A non intende reagire: la situazione – Sky

Zhang si scaglia contro la Lega Serie A e la Procura della FIGC apre un’inchiesta (vedi articolo). Riccardo Gentile, in collegamento con “Sky Sport 24”, fa il punto sullo strappo tra il presidente Dal Pino e il presidente dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUNA REAZIONE – Steven Zhang attacca pubblicamente Paolo Dal Pino. Secondo Riccardo Gentile, la Lega Serie A non darà risponderà: «Innanzitutto la Lega Serie A fa sapere che non ci sarà nessuna risposta pubblica alle parole di Zhang. Ma soprattutto che tutti i club, eccetto due, hanno praticamente accettato all’unanimità la soluzione di recuperare le partite lunedì 9 marzo. Poi si sfrutterebbe il 13 maggio per rimettere tutte le cose a posto. Domani si deciderà ufficialmente».