Zhang contro Dal Pino, la possibile pesante sanzione: i dettagli – TMW

Zhang si è scagliato contro Dal Pino, presidente della Lega Serie A e la procura della FIGC ha aperto un’inchiesta (vedi articolo). “Tutto Mercato Web” parla di quella che potrebbe essere la possibile sanzione nei confronti dell’Inter e del suo presidente

SANZIONE – Steven Zhang, le parole contro Paolo Dal Pino potrebbero costare tanto: “Si va verso il deferimento da parte della Procura Federale con le conseguenze del caso. Il presidente del club nerazzurro e la società, a titolo di responsabilità diretta in ossequio all’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrebbero essere sanzionati con un’ammenda che va da cinque a cinquantamila euro. Non solo. Per la gravità delle frasi, lesive nei confronti della Lega Serie A e del suo rappresentante, Zhang dovrebbe anche subire un’inibizione a tempo determinato come previsto dall’articolo 9 e nella fattispecie dai punti F, G e H. Tempo nel quale non potrà rappresentare l’Inter nelle sedi pubbliche”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo