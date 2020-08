Zhang-Conte: il presidente dell’Inter ha idee chiare, snodo mercato – Sky

Steven Zhang vuole trattenere Antonio Conte all’Inter. Il presidente vuole costruire un futuro vincente assieme al tecnico, e proverà a convincerlo. Il mercato potrebbe però giocare un ruolo chiave, secondo quanto riportato da “Sky Sport”.

FUTURO – Steven Zhang e la proprietà dell’Inter hanno compiuto una scelta precisa assumendo Antonio Conte nell’estate 2019. Assieme all’ex tecnico del Chelsea, Suning vuole costruire il futuro nerazzurro, riportando l’Inter ai fasti di un tempo. Una scelta incentivata da Giuseppe Marotta, che con Conte ha costruito le basi dell’attuale ciclo della Juventus. E proprio il dominio bianconero è nel mirino nerazzurro. Conte ha firmato un contratto triennale a Milano, chiudendo già il primo anno ad un solo punto di distanza dall’ex squadra. Questo risultato, assieme alla finale di Europa League, e al rendimento di molti elementi della rosa (Lukaku in primis) sono un tacito biglietto da visita per il futuro. Zhang non è intenzionato a cambiare, si ritiene che Conte sia l’uomo giusto per arrivare al titolo. Domani i due si incontreranno senza interlocutori. Sul tavolo tanti argomenti, a partire dal mercato. Con Romelu Lukaku prima, e Achraf Hakimi poi, la società ha dimostrato pieno supporto alle richieste dell’allenatore. Il presidente è pronto ancora a soddisfare il tecnico, ma con alcuni limiti. Secondo il punto fatto da “Sky Sport”, questo potrebbe essere uno dei nodi più decisivi.