Zhang e Conte, colloquio cordiale: focus sull’Europa League – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per “Sky Sport”, nel pomeriggio ci sarebbe stato un colloquio tra Steven Zhang e Antonio Conte per calmare le acque dopo le parole del tecnico. L’obiettivo ora è concentrarsi sull’Europa League.

OBIETTIVO COMUNE – Sembrano calmarsi le acque in casa Inter dopo lo sfogo di Antonio Conte dopo la partita contro l’Atalanta. Stando a quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, il tecnico avrebbe avuto un “colloquio cordiale” con il presidente Steven Zhang. La volontà al momento è quella di concentrarsi sull’Europa League, grande obiettivo rimasto ai nerazzurri, che scenderanno in campo mercoledì sera contro il Getafe per gli ottavi di finale.