Zhang compatta l’Inter, ieri visita alla squadra e cena con Inzaghi – CdS

Giornata piena di impegni ieri per Steven Zhang, con l’obiettivo di compattare l’ambiente e far sentire la sua vicinanza alla squadra, ma anche al tecnico e al suo staff.

AMBIENTE COMPATTO – Steven Zhang ieri pomeriggio è andato alla Pinetina per seguire l’allenamento, salutare i giocatori e parlare con Simone Inzaghi. Un segnale di vicinanza importante dal numero uno nerazzurro che non ha visto dal vivo le prime tre uscite stagionali, ma è costantemente aggiornato su tutto ciò che succede. In campo e fuori. In serata poi la cena tra lui e Simone Inzaghi insieme al suo staff e il vice ds Dario Baccin. Assenti ovviamente Beppe Marotta e Piero Ausilio impegnati nella trattativa Gleison Bremer con il Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti