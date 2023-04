Zhang, cessione Inter entro giugno? Tra cause e Oaktree: due date importanti – TS

Tra cause e scadenze con Oaktree, sarà una primavera caldissima per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Tra tredici mesi scadrà il termine per restituire il prestito da 300 milioni al fondo californiano che può entrare in possesso del club e venderlo. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, due date importanti ad aprile tra Milano e Hong Kong.

PRIMAVERA MOVIMENTATA – Sarà una primavera movimentata per Steven Zhang tra la causa promossa dalla China Construction Bank e le scadenze legali con il prestito di Oaktree. La prima incombenza riguarda il debito da 300 milioni di dollari. Il prossimo appuntamento, in tal senso, è fissato per il 19 aprile presso il tribunale di Milano a cui seguiranno due udienza fissate a Hong Kong per il 24 aprile e il 10 maggio. Il contenzioso nasce dalla crisi che ha colpito Suning: China Construction Bank Asia e altri sette istituti cinesi accusano il presidente dell’Inter di inadempienza per complessivi 300 milioni di euro. A Milano in particolare fanno riferimento ai redditi derivanti all’incarico di presidente dell’Inter chiedendo che venga annullata la delibera presa dal Cda del 2019 che stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico. Il fronte vero è quello a Hong Kong: in base alle leggi locali, il presidente rischierebbe addirittura anche tre mesi di carcere. Il secondo fronte, quello che più interessa lato Inter, è quello legato alla scadenza de prestito di Oaktree, sfiorando i 300 milioni interessi compresi. Nel caso in cui Zhang tra tredici mesi non dovesse ripagare il debito, l’Inter finirebbe in mano a Oaktree che però non sarebbe intenzionata a gestire il club. A cambiare radicalmente lo scenario, una cessione entro giugno del club, magari a un fondo americano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino