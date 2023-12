Zhang cerca partner per l’Inter: contatti con due. Il debito resta alto − TS

Zhang a maggio dovrà ottemperare alla scadenza del prestito con Oaktree, che per rifinanziarlo chiede all’Inter dei tassi di interesse altissimi. Si cercano aiuti.

RICERCA − Steven Zhang non ha intenzione di mollare l’Inter, nonostante a maggio ci sia la scadenza ultima del prestito con Oaktree. Il fondo americano per un nuovo finanziamento chiede dei tassi di interesse pari al 25%, un’enormità per l’Inter. Ecco perché, Zhang, tramite Goldman Sachs, si è messo in contatto con due partner americani, specializzati nel finanziare club in difficoltà: Sixth Street, che ha acquisito dal Barcellona il 25% dei diritti televisivi della Liga per i prossimi 25 anni, e Ares Management, il soggetto che ha raccolto 460 milioni per riqualificare lo Stamford Bridge, stadio del Chelsea. Se, continua Tuttosport, i cinesi restassero alla guida del club l’orizzonte continuerebbe ad essere limitato con il rischio di qualche big da cedere ogni estate. Il debito è di 807 milioni, ma gli introiti provenienti dalla partecipazione al Mondiale per Club, i proventi extra legati alla Champions League e soprattutto il tema nuovo stadio sono ottimi biglietti da visita per scommettere sull’Inter.

Fonte: Tuttosport – S.P