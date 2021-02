Zhang, cedute quote di Suning: incassati circa 1,9...

Zhang, cedute quote di Suning: incassati circa 1,9 miliardi

Secondo quanto riportato dal portale “Calcio & Finanza” Zhang Jindong ha venduto il 23% delle quote relative a Suning.com. L’operazione è volta a far entrare in azienda delle controllate dello stato cinese.

CESSIONE – Zhang Jindong ha venduto uffcialmente il 23% delle quote di Suning.com, aprendo quindi le porte dell’azienda al controllo statale. Secondo quanto riferito da “Calcio & Finanza”, infatti, sono state cedute il 23% delle quote per un affare da complessivi 14,8 miliardi di yuan, ovverosia circa 1,9 miliardi di euro. Nel dettaglio, spiega il portale, “ora Zhang Jindong possiede il 21,84% delle azioni (di cui il 15,72% personalmente, lo 0,66% attraverso Suning Holdings Group e il 5,45% attraverso Suning Appliance Group), mentre Taobao (Alibaba) resta al 19,99% delle azioni. Le due società statali controllate dalla municipalità di Shenzen, ovverosia Kunpeng Capital e Shenzhen International, avranno rispettivamente l’8% e il 15%. Complessivamente sono passate di mano 2,141 miliardi di azioni con un prezzo specifico pari a 6,92 RMB ad azione”.

