Zhang, la CCB vuole il suo stipendio dall’Inter! Scenari e Oaktree − CdS

Steven Zhang dovrà fare i conti con la China Construction Bank. Il presidente dell’Inter dovrà pagare 320 milioni alla banca commerciale cinese, dopo aver perso la causa anche per il Tribunale di Milano. Ad aprile una nuova udienza. Intanto, sottolinea il Corriere dello Sport, avanza Oaktree.

SVILUPPI − Il Tribunale di Milano, tramite una sentenza emessa ieri, ha sancito la vittoria della China Construction Bank nei confronti di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter dovrà, infatti, versare 320 milioni alla banca commerciale, pena stabilita dalla Corte suprema di Hong Kong. La vicenda parte da lontano. China Construction Bank (CCB) aveva prestato 255 milioni di dollari alla società Great Matrix, controllata da Suning Holdings e riconducibile a Zhang. Su quest’ultimo la banca si era poi rivalsa, in seguito al default della società debitrice sul debito. Nel corso del dibattimento, davanti al Tribunale di Hong Kong, Zhang aveva tentato un disconoscimento delle firme che risultavano apposte sul documento. Smentito dal perito del tribunale, si era quindi trovato, nel luglio 2022, a ripagare il debito. Da quel momento, CCB ha intrapreso una serie di azioni mirate a recuperare il credito: prima a Hong Kong, poi negli Usa e in Italia. Come riferisce il Corriere dello Sport, ad aprile è prevista un’altra udienza con cui la CCB mira a chiedere all’Inter di riconoscere a Steven Zhang uno stipendio per il suo ruolo nel club, così da poterlo pignorare. In tutto, il 20 maggio è prevista la scadenza del prestito col fondo Oaktree. Zhang mira a ottenere più tempo e al riscadenzamento. Non è da escludere un riavvicinamento, nonostante lo scenario sia abbastanza complesso. Il timore del fondo è quello non riuscire a recuperare i soldi prestati in più con gli interessi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Alessandro F. Giudice