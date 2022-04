Zhang ‘cambia sport’: visita speciale all’indomani di Inter-Roma

Per Zhang è una domenica felice, dopo il 3-1 di ieri in Inter-Roma. Il presidente ha approfittato della giornata per una visita speciale in occasione di un altro evento sportivo.

PRESENZA – Alle 15 prenderà il via il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1. Nel circuito di Imola è presente anche Steven Zhang: il presidente dell’Inter, all’indomani della vittoria sulla Roma, si è concesso un giorno in visita nel mondo dei motori, che oggi fa tappa in Italia. Per Zhang visita ai box della Ferrari, dove Charles Leclerc che partirà in prima fila (come secondo) accanto a Max Verstappen.