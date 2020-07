Zenoni: “Inter? PuÃ² arrivare in fondo in Europa League! Roma…”

Zenoni: “Inter? Può arrivare in fondo in Europa...

Zenoni: "Inter? Può arrivare in fondo in Europa League! Roma…"

Zenoni ha commentato il tabellone di Europa League per Inter e Roma. L’ex terzino di Juventus e Atalanta ha detto la sua sulle chances delle due italiane in collegamento con “Sky Sport 24”

OPINIONE – Questo il commento di Cristian Zenoni: «Indubbiamente penso che l’Inter sulla carta abbia il percorso più facile. La Roma in questo periodo non sta benissimo, fa alti e bassi. Bisogna capire sotto l’aspetto mentale se hanno recuperato le forze anche fisiche. Però penso che l’Inter possa arrivare in fondo in questo percorso».