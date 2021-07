Zenoni: «Dopo Hakimi l’Inter punta su Lazzari. Inzaghi vuole chi conosce»

Zenoni sponsorizza Lazzari per la sostituzione di Hakimi all’Inter. L’ex difensore, nel corso della trasmissione “Calciomercato Live” su Sportitalia, ritiene che Inzaghi voglia un giocatore che ha già avuto alle sue dipendenze, più che Bellerin.

USATO SICURO – Questa l’opinione di Cristian Zenoni: «Perdere un giocatore come Achraf Hakimi per l’Inter vuol dire molto, anche perché aveva fatto un investimento importante su di lui. È un giocatore sicuramente di prospettiva, perdere un giocatore del genere non è facile. Però la società ha tutte le carte in regola per prendere un giocatore del suo livello, penso che Simone Inzaghi partirà con una squadra all’altezza. Héctor Bellerin è un giocatore importante, anche a livello internazionale, e da tenere d’occhio. Però penso che Inzaghi voglia giocatori che conosce: Manuel Lazzari è uno dei principali indiziati a vestire la maglia nerazzurra. Io punterei su Lazzari. Lautaro Martinez? Non penso che l’Inter si privi di un giocatore del genere, che ha dimostrato in questi campionati di essere un giocatore importante, che fa gol e che sia perfetto per giocare con Romelu Lukaku. Penso sia più facile che Alexis Sanchez lasci l’Inter».