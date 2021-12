Zenga: «Uscire dall’Europa, vantaggio per campionato. Come l’Inter che…»

Walter Zenga, in collegamento su Sky Sport nel pre Udinese-Milan, ritiene che l’uscita dall’Europa può dare un vantaggio al Milan per il campionato così come l’Inter lo scorso anno

VANTAGGIO − Zenga ricorda la cavalcata dell’Inter nel girone di ritorno: «Per il Milan l’uscita della Champions League può essere un vantaggio per concentrarsi sul campionato. Anche l’Inter era uscita dall’Europa a dicembre contro Borussia Mönchengladbach, Real Madrid e Shakhtar Donetsk e nel girone di ritorno si è potuta gestire le partite. È un vantaggio sia in termini di infortuni che di gestione dei giocatori».