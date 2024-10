Zenga: «Turnover Inter? Adesso è semplice per Inzaghi: due motivi»

L’Inter affronta il Torino a San Siro nel match valevole per la settima giornata di Serie A. Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, parla del turnover di Inzaghi e della gestione della rosa. Di seguito le sue dichiarazioni

RISULTATI NON VERITIERI – L’Inter affronta a San Siro un Torino in ottima salute, nonostante gli ultimi risultano siano stati negativi come sottolineato da Walter Zenga: «I granata sono partiti bene, l’allenatore è abituato a perdere pezzi importanti come è successo a Venezia. Il Torino è partito bene facendo buoni risultati, adesso in termini di punti i risultati non riflettono ciò che si vede in campo. Magari è un periodo di assestamento».

GESTIONE – Zenga dice poi la sua sulla gestione della rosa applicata finora da Simone Inzaghi, che cambia ancora dopo il trionfo in Europa contro la Stella Rossa: «Se hai una rosa di 25 giocatori e cinque cambi è più semplice gestire il turnover e secondo me è più semplice farlo con il trittico di partite che ha avuto adesso. Se ne hai tre, per esempio, contro tre squadre top forse è più complicato».