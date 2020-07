Zenga: “Tornare a San Siro ora parte del mio lavoro. Restare al Cagliari…”

Zenga ha appena concluso la conferenza stampa prepartita di Milan-Cagliari, che si giocherà domani alle ore 20.45 in contemporanea con Atalanta-Inter. Il tecnico rossoblù, non certo della conferma dato che ieri Giulini ha ammesso contatti con altri allenatori, non ritiene ci sia per lui un’emozione particolare nel ritorno a San Siro da avversario.

NON COME UN DERBY – Walter Zenga parla delle sensazioni alla vigilia di Milan-Cagliari, suo ritorno al Meazza dove ha difeso per undici anni la porta dell’Inter: «Emozione no, perché ci sono già tornato a San Siro tante volte da allenatore. Forse la prima volta poteva darmi un’emozione differente, adesso fa parte del mio lavoro e della mia professione, quindi l’emozione no. Ci sarà emozione quando potrò finalmente allenare il Cagliari con i tifosi alla Sardegna Arena: quella sì sarà un’emozione vera. Conferma di Zenga al Cagliari? Io sono un inguaribile ottimista, che pensa sempre al meglio. Sono concentrato sulla partita di domani e che, quando si riprenderà, spero di vedere i tifosi allo stadio. Poi, se la società mi smentirà o il presidente prenderà un’altra strada, sarà un altro discorso ma io mi sento l’allenatore del Cagliari e spero di restare qui».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi