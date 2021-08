Zenga: «Szczesny criticato come Handanovic, smettiamola! Succede»

Walter Zenga, ex portiere storico dell’Inter, intervistato dal “Corriere dello Sport” si schiera dalla parte di Szczesny dopo l’erroraccio visto alla prima giornata contro l’Udinese.

COME HANDANOVIC – Zenga difende Szczesny dopo l’errore visto contro l’Udinese: «Facciamo i bravi, non scherziamo! Come chi mette in discussione Handanovic. Oggi i portieri giocano, bisogna rispettare il pensiero di ogni allenatore. Io darei al portiere una sua identità, il portiere faccia il portiere. A Guardiola interessa il portiere bravo con i piedi, a Simeone no e gioca con Oblak. Quello di Szczesny non è un errore da portiere, succede e succederà ancora. Quale portiere non ha mai sbagliato? L’anno scorso l’Inter ha stravinto il campionato eppure è stato messo in discussione Handanovic, dimenticandosi le tre parate decisive in un minuto nel derby con il Milan. Qual è il portere che non sbaglia mai?».

Fonte: Corriere dello Sport