Zenga: «Sommer? Perfetto! Inter, un rischio dopo il Bayern Monaco»

A poche ore dallo scontro in campionato contro il Cagliari, Walter Zenga torna sulla prestazione fornita dall’Inter lo scorso martedì nella sfida di Champions League in casa del Bayern Monaco. Da ex portiere nerazzurro, non manca il focus su Yann Sommer.

TRANQUILLITÀ – Ospite nel salotto di Sky Sport, proprio nel giorno di Inter-Cagliari, Walter Zenga torna sull’ultima sfida di Champions League dei nerazzurri: «Contro il Bayern Monaco l’Inter mi è piaciuta molto perché nel momento in cui ha sofferto il ritorno dei tedeschi, con l’entrata di Thomas Muller, non è mai andata in affanno. È vero che si è difesa bassa, però non ha mai visto i suoi giocatori in difficoltà. Sommer nell’ultimo quarto d’ora è stato perfetto, bravissimo: è uscito quando doveva, ha parlato quando c’è stata l’occasione di farlo, e ha trasmesso una tranquillità enorme».

Dal Bayern Monaco al Cagliari, quale rischio corre l’Inter oggi? Ne parla l’ex nerazzurro Zenga

LA FASE DIFENSIVA – Walter Zenga prosegue, evidenziando come la difesa del Bayern Monaco abbia lasciato dei buchi importanti all’Inter nel finale: «Sul gol del 2-1 abbiamo tutti elogiato la partenza dal basso dell’Inter, però ci sarebbe da fare attenzione alla fase difensiva del Bayern Monaco. Un difensore che è subentrato molla Carlos Augusto e va a chiudere su Barella, quella è una roba che neanche negli esordienti succede».

CONCENTRAZIONE – Dalla fase difensiva, Walter Zenga passa ad analizzare quella offensiva: «Il gol di Lautaro Martinez? Ne fece uno identico e preciso, con lo stesso assist, in un Monza-Inter finito 1-5. Solo che in quel caso invece di usare l’esterno Lautaro Martinez ha usato l’intero. C’è una grande intesa fra lui e Thuram. Inter-Cagliari? Ricordo che quando io e i miei compagni eravamo reduci da una partita europea e dopo sulla carta avevamo un avversario più “leggero” sulla carta, c’è un’intensità di concentrazione che viene a mancare».