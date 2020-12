Zenga: “Sogno di allenare l’Inter? Bisogna averne uno. Percorso…”

Walter Zenga Cagliari

Zenga è senza panchina dallo scorso 1 agosto, quando ha chiuso la stagione al Cagliari. L’ex portiere dell’Inter si trova a Dubai, dove vive, ed è stato intervistato da Alessandro Alciato per Sky Sport in occasione dei “Globe Soccer Awards”. Queste le sue parole.

FERMO – L’ultima esperienza per Walter Zenga è stata breve: cinque mesi al Cagliari, ma di fatto appena cinquanta giorni. L’ex numero 1 dell’Inter parla del fatto di non avere una panchina: «Il riposo non si gode mai, assolutamente. Siamo persone che sono abituate sotto lo stress, quindi quando ti mancano il lavoro e queste cose ti manca tutto. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, le discussioni, anche le polemiche ovviamente perché fanno parte della nostra vita».

PENSIERO FISSO – Zenga non rinuncia al sogno di allenare, un giorno, l’Inter: «Ognuno di noi deve avere un sogno, e quello deve essere sempre perseguito e seguito. Poi, a volte, i sogni non vengono realizzati, però durante il percorso hai delle soddisfazioni che si chiamano Crotone, Cagliari, Palermo, Catania, Sampdoria. E tante altre cose».