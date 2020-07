Zenga: “In Serie A tutti stanchi, problemi come dice Conte. Nainggolan…”

Zenga ha citato le parole di Conte dopo Roma-Inter (vedi articolo), nella sua conferenza di vigilia di Lazio-Cagliari. L’allenatore rossoblù ha fatto notare come le difficoltà del calendario siano un problema comune in Serie A, con un giorno in più o in meno che può fare la differenza. Un riferimento anche a Nainggolan, sempre infortunato.

GESTIONE – Walter Zenga ritiene il calendario un fattore nel finale della Serie A: «Io credo che, in questo periodo del campionato, a parte Milan, Sassuolo e in parte l’Atalanta tutte le squadre sono stanche e tutte le squadre hanno delle problematiche da gestire giornalmente con i giorni in più o in meno, quello a cui faceva riferimento Antonio Conte. Ognuno di noi ha il suo calendario da gestirsi. Noi adesso abbiamo avuto un giorno in più, poi giocheremo giovedì sera, torneremo venerdì mattina e saremo di nuovo in campo domenica. Questa è una problematica che riguarda tutte le squadre, quindi c’è solo da lavorare sempre sull’attenzione alla partita. Ci sono ancora queste quattro sfide interessanti, che possono dare a ognuno di noi la consapevolezza di aver speso un periodo di grande sacrificio e di grande attenzione. Una squadra come il Cagliari, che ha a disposizione Radja Nainggolan novanta minuti per due partite, qualche alibi lo può avere».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi