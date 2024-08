Zenga: «Serie A? Dico Inter, ovvio! Forse manca un giocatore»

Zenga ha presenziato a un evento in provincia di Avellino. L’ex portiere dell’Inter ha dato una valutazione sulla Serie A che inizierà fra tre giorni: ecco le sue dichiarazioni a Prima Tivvù.

PRONTI A COMINCIARE – Meno di settanta ore a Genoa-Inter, la prima partita della nuova Serie A (assieme a Parma-Fiorentina, che si gioca in contemporanea). Walter Zenga, ex portiere e leggenda dell’Inter, non dà tanto peso a quanto avvenuto fin qui: «Per ammissione e per abitudine non guardo mai le partite prima dell’inizio del campionato. Perché? Un po’ perché non abbiamo tempo, un po’ perché siamo in giro, un po’ perché il calcio estivo dipende sempre un po’ dalla preparazione, dai carichi di lavoro, dalle amichevoli e da tante cose. Normalmente guardo le prime tre partite di campionato per avere un’idea, poi magari non dico che ci azzecco perché 99 volte su 100 non ci azzecco mai. Però si può avere un’idea diversa».

Zenga promuove l’Inter ma attende per un giudizio

LA VALUTAZIONE – Zenga si sofferma su alcune delle squadre di Serie A: «Il Napoli non mi sembra che abbia agito tanto sul calciomercato, fino ad adesso (ride, ndr). Il Napoli viene da una stagione complicata, quindi qualsiasi cosa fa di meglio ha già migliorato. Poi le altre sono sempre le solite: l’Inter non ha cambiato niente, anzi ha puntellato. Manca forse un difensore, credo, però il gruppo è quello. È sempre difficile poter stabilire prima quello che sarà, però ovviamente se lo chiedi a me è ovvio che dico Inter. Ovvio (ride, ndr)».