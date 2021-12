Zenga: «Scudetto? Spero ancora Inter! Nerazzurri giocano benissimo»

Walter Zenga, ex portiere e bandiera dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato dei nerazzurri e della lotta scudetto in Serie A

SPERANZA – Zenga parla a proposito dell‘Inter di Inzaghi e delle sorprese in Serie A: «Sono tifoso e dunque non posso perdermi in previsioni sulla favorita per lo scudetto: sono di parte, mi auguro che sia ancora dell’Inter. Ma poi mi estranio e aggiungo: gioca bene, benissimo, l’Inter; lo fa anche il Milan, onestamente; e se devo allargare l’orizzonte, c’è chi propone scelte di spessore come Tudor al Verona, Italiano alla Fiorentina ,Sinisa al Bologna e Andreazzoli all’Empoli. Scudetto? Non si scappa dalle prime quattro ed è impossibile, allo stato attuale, dare le percentuali. Stanno tutte lì, attaccate, ognuna con le proprie caratteristiche e con organici di assoluto livello, pieni di fisico e di talento. E con in panchina tecnici che pensano e che pesano».

STORIA – Zenga parla di Real Madrid-Inter: «Quando sento qualcuno sostenere che ci sono manifestazioni, per esempio l’Europa League, che danno fastidio, mi viene la pelle d’oca. Non è mai stato così, né porta mai esserlo. E mi viene da ridere se qualcuno possa sospettare che l’Inter, essendo già dentro, possa andare a Madrid distratta o soddisfatta di quanto ottenuto. Al Bernabeu un calciatore ci mette piede, forse, una volta sola e in quella circostanza gioca per la squadra, per sé, per l’orgoglio, per la professionalità».

Fonte: Antonio Giordano – Corriere dello Sport