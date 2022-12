Zenga: «Scaloni, coraggio nel togliere Lautaro Martinez. Cambiata faccia»

L’Argentina dopodomani si giocherà contro la Francia la finale dei Mondiali, alle 16 di domenica. Zenga, in collegamento con L’Originale su Sky Sport, ritiene che la scelta di Scaloni di togliere Lautaro Martinez per Alvarez abbia ribaltato la Seleccion in meglio.

SCELTE GIUSTE – Walter Zenga analizza l’Argentina e quanto fatto da Lionel Scaloni: «Lionel Messi? In un mini-torneo come questo certamente è un giocatore differente da quello che abbiamo visto col PSG, per esempio. Qui è stato molto bravo l’allenatore, perché dopo la prima partita persa con l’Arabia Saudita ha avuto il coraggio di togliere Lautaro Martinez, Alejandro Gomez e Angel Di Maria. Ha messo dentro due giovani (Julian Alvarez ed Enzo Fernandez, ndr) che hanno cambiato totalmente la faccia di questa squadra».