Zenga: «Romero sul gol di Calhanoglu? Diamo i meriti a chi tira: sassata!»

Calhanoglu ha segnato un bel gol da fuori area nella sfida vinta dall’Inter sul campo del Venezia (vedi Top e Flop). Zenga risponde a chi parla di poca reattività di Romero sul gol del turco, dando i giusti meriti al centrocampista nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni ospite di Sky Sport.

MERITI – Hakan Calhanoglu ha portato l’Inter in vantaggio sul campo del Venezia con un gol da fuori area sul quale Sergio Romero non è riuscito ad arrivare. Walter Zenga, in collegamento da Dubai con gli studi di Sky Sport, replica a chi attribuisce troppe colpe al portiere argentino e pochi meriti al centrocampista turco: «Romero sul gol di Calhanoglu? Gli rimbalza esattamente davanti e la palla prende ancora più velocità. Poi ogni tanto diamo meriti a quelli che tirano, Calhanoglu ha tirato praticamente da fermo e tira una sassata, non è stata una ciabattata».