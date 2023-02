Zenga: «Rigore Lukaku? Potenza diversa nelle due battute. Quando si para…»

Zenga parla del rigore sbagliato da Lukaku e, poi, messo a segno sulla seconda battuta durante Inter-Udinese (vedi pagelle). Di seguito la valutazione dell’ex portiere nerazzurro nel corso della trasmissione “Sky Calcio L’Originale” su Sky Sport 24.

POTENZA – Walter Zenga interviene al termine di Inter-Udinese per dire la sua sul rigore battuto per due volte da Romelu Lukaku. L’ex portiere nerazzurro, in collegamento con “Sky Calcio L’Originale” afferma: «Il rigore demerito di Lukaku o merito di Marco Silvestri? Quando si para un rigore si è bravi a prescindere. Poi se guardi la prima e la seconda battuta vedi la differenza nella potenza e nell’angolazione del tiro di Lukaku. Se la palla la metti lì, angolata e forte, il portiere non può assolutamente arrivarci».