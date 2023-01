Zenga ribadisce: «Lotta scudetto? Inter quinta! Dovrebbero perdere in quattro»

Walter Zenga sottolinea la difficoltà dell’Inter nel poter rientrare pienamente nella corsa scudetto considerando gli undici punti di distanza dal primo posto e le quattro squadra davanti.

SITUAZIONE DIFFICILE – Zenga non crede sia così facile per l’Inter rientrare nella corsa scudetto considerando la posizione in classifica della squadra: «Ci aspettiamo di capire come le squadre hanno affrontato questa sosta, e non solo per una questione atletica. Riguardando la classifica, l’Inter è quinta. Non ha solo una squadra davanti, ne ha ben quattro. Teoricamente dovrebbero vincere tutti gli scontri diretti e quelle davanti avere un percorso inferiore al suo».