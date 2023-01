Zenga, parla il figlio: «L’Inter difenderà con i denti la Coppa Italia. Domani…»

Zenga parla della sfida di Coppa Italia tra Inter e Atalanta. Il figlio dell’ex nerazzurro, poi, dice la sua anche sull’attacco interista e, in particolare, su Lukaku. A seguire le dichiarazioni dell’ospite di Sportitalia.

UNA BELLA SFIDA – Andrea Zenga parla delle sue sensazioni alla vigilia di Inter-Atalanta di Coppa Italia (vedi articolo). Il figlio dell’ex portiere nerazzurro, ospite di Sportitalia, dichiara: «Cosa mi aspetto domani? L’Inter è la detentrice della Coppa Italia, quindi la difenderà con i denti. Questo trofeo è diventato un obiettivo per molte squadre, considerando come sta andando il campionato con il Napoli. Domani sarà una bella partita perché l’Atalanta verrà a San Siro a giocarsela. Anche in campionato abbiamo visto una bella sfida tra le due squadre. Se Romelu Lukaku manca all’Inter? Secondo me sì, ma a livello numerico. Edin Dzeko e Lautaro Martinez stanno molto bene e stanno trascinando la squadra nerazzurra, anche quando è in difficoltà. Lukaku non lo vedo molto in condizione».