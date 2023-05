Zenga: «Onana ha sostituito un totem. Il derby dà tante emozioni»

Walter Zenga avvisa l’Inter a proposito della concentrazione che ci dev’essere nella squadra durante la partita contro il Milan. Tantissima tensione per l’ex portiere su Inter TV.

ANSIA – Walter Zenga conosce le sensazioni prima dei derby e le descrive: «C’è grande ansia, emozione positiva. Rimane come se fosse un secondo tempo, i derby sono indecifrabili e qualcuno all’ultima spiaggia potrebbe diventare pericoloso. Abbiamo un grande traguardo, da sogno sta diventando quasi realtà. Serve grande concentrazione, la squadra, bisogna essere uniti e qualsiasi cosa può accadere la concentrazione deve restare altissima. Per esempio col Benfica nel giro di 2 minuti ti sei ritrovato 3-3, non va bene quello. Onana è stato bravo perché è rimasto fermo ed era complicato rientrare. Ha grande esperienza dall’Ajax, giocare a San Siro in porta non è facile e per Maignan la stessa cosa, hanno sostituito due totem e fatto benissimo. Forma fisica e mentale giusta, tutti i giocatori al 100% e ci possono essere delle rotazioni per rimanere al top. Il Benfica aveva perso solo con l’Inter, ma il derby è diverso, le emozioni, l’ansia del pre-partita. Il derby è altra cosa, esce dal cilindro di emozioni tipico. Devi stare attento a qualsiasi particolare, devi essere perfetto. Dimarco ha fatto lo stesso mio percorso da Milano, ha giocato più partite di me in Champions League già. Quando giocavo io c’era una minore possibilità, dovevi vincere per forza lo Scudetto. Io però ho vinto due Coppa Uefa. In Europa è un calcio differente, le stesse contestazioni qui nascono e muoiono lì. In Italia si continua, sono diverse tante cose e il gruppo si deve adattare senza perdere la sua fisionomia».