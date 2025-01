Zenga non ha dubbi: «Inzaghi il tecnico più sottovalutato in Serie A»

Inzaghi si trova in lotta scudetto con Gasperini e Conte. A parlarne l’ex portierone dell’Inter Zenga, che ritiene l’allenatore piacentino sottovalutato.

SOTTOVALUTATO – Ospite negli studi di Calciomercato – L’Originale, in diretta per l’occasione da Sutrio-Zoncolan, Walter Zenga ha detto la sua sui tre allenatori al vertice del campionato. Ossia Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Antonio Conte. L’Uomo Ragno ha parlato in questo modo: «Gasperini è quello che ha più continuità perché lavora lì da tantissimi anni. Ma Inzaghi è il più sottovalutato perché viene sempre criticato quando l’Inter perde. Mentre Conte è in grado di ribaltare come un calzino le squadre e avendo una sola competizione potrebbe un vantaggio rispetto alle altre».