Zenga: «Nel 1994 all’Inter rischiammo di retrocedere. Poi vinta UEFA»

Zenga torna indietro al suo ultimo anno all’Inter, il 1993-1994. L’ex portiere, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, ricorda quando pur andando avanti in Coppa UEFA i nerazzurri rischiarono la retrocessione.

SALVEZZA ALL’ULTIMO – La stagione 1993-1994 fu un ottovolante per l’Inter: strepitosa in Coppa UEFA, deludente in Serie A. Walter Zenga, rispondendo a una domanda sulla Juventus che potrebbe mollare il campionato per la Champions League, ricorda: «Nel 1994 noi abbiamo rischiato di retrocedere e abbiamo vinto l’UEFA. Perché in campionato dicevamo sempre “sì ma tanto la prossima la vinciamo”, e siamo arrivati all’ultima quasi retrocessi. Invece in Europa era dentro o fuori, tu o io, una situazione completamente differenti. Era l’anno di Dennis Bergkamp e Wim Jonk, poi c’era un altro allenatore e non era la stessa cosa».