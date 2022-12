Zenga: «Napoli ripreso? E se vince con Inter e Juventus! Lukaku solo…»

Zenga ha parlato del campionato che ripartirà fra meno di due settimane. Alla prima ci sarà Inter-Napoli. Le sue considerazioni sulla rimonta, nonché su Lukaku

RIPARTENZA − Così Walter Zenga alla domanda sulla ripresa del campionato: «Luciano a inizio novembre disse che la sosta era una mano santa perché la squadra era mentalmente stanca. E chi stava andando male benedisse lo stop poiché interrompeva la serie nera. Sono curioso di verificare chi tra i due avesse ragione. Il Napoli comunque merita questo scudetto per quello che ha mostrato nei primi tre mesi. Si riparte da Inter-Napoli, ma Lukaku non gioca da agosto, al Mondiale solo scampoli, e Lautaro Martinez è ancora sul pullman. Come Dybala, Paredes, Di Maria. Sento ripetere che il Napoli può essere ripreso perché è atteso a due sfide-chiave. Vero, ma se le vince? Cosa succede se batte Inter e Juventus?».

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni