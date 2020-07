Zenga: “Nainggolan tra i più rappresentativi. Il Cagliari potrebbe cambiare”

Zenga ha parlato della pesante assenza di Radja Nainggolan (qui i dettagli) in vista della partita tra Cagliari e Sassuolo. Il calciatore di proprietà dell’Inter rappresenta uno degli uomini più importanti per i sardi. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nella conferenza stampa prepartita

FINALE SENZA RADJA – Walter Zenga sottolinea il pesantissimo KO di Radja Nainggolan per i suoi: «Il fatto che Nainggolan sia un giocatore piuttosto importante per il Cagliari non devo dirlo io, è piuttosto evidente. Non solo a livello tattico e tecnico, ma anche come presenza in campo, atteggiamento e capacità di leadership. Ovvio che la squadra senza di lui deve anche cambiare atteggiamento e bisognerà assumersi responsabilità differenti».