Zenga: “Nainggolan? Mi stupisce che non sia all’Inter. Categoria superiore”

Walter Zenga, ex bandiera dell’Inter oggi tecnico del Cagliari, intervistato da “Tuttosport” ha detto la sua riguardo Radja Nainggolan, in prestito proprio dall’Inter al Cagliari.

SU NAINGGOLAN – Walter Zenga si chiede come mai Nainggolan sia andato via dall’Inter: «Radja è un giocatore di Categoria superiore. A me piuttosto ha stupido il fatto che non sia restato all’Inter. Per me lui, l’ho detto e lo ripeto, è un giocatore da Inter tutta la vita e sappiamo benissimo che a Cagliari è di passaggio: se poi il passaggio dovesse durare un altro anno, beh mi bacerò i gomiti. In caso contrario, farò sempre il tifo per lui perché conoscendolo – e non avevo dubbi in proposito – ho trovato proprio una bella persona».

Fonte: Tuttosport.