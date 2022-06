Zenga: «Mercato, club italiani fanno fatica! Ad agosto mi aspetto sorprese»

L’Inter è sicuramente la squadra più attiva sul calciomercato. Intervenuto a Sky Sport Calciomercato l’Originale, Walter Zenga dice la sua sul potenziale dei club.

MERCATO – In Italia i club hanno una potenza sicuramente inferiore ai club stranieri. E questo lo afferma anche Walter Zenga. «I club italiano fanno fatica ad arrivare a determinate cifre a differenza dei club stranieri che sfornano 100, 80, 70 milioni. Il mercato chiuderà dopo cinque partite di campionato e questo farà sì che il mercato delle italiane si farà alla lunga. E occhio, nel mese di agosto, non mi stupirei se arrivasse una squadra stranieri con i soldi veri che prenda i migliori in Italia come fatto con Lukaku lo scorso anno».