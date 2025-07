Zenga: «Marotta su Calhanoglu? Non vorrei che fosse tutto organizzato»

Zenga si pone un interrogativo sulle dichiarazioni di una settimana fa di Marotta su Calhanoglu. L’ex portiere dell’Inter parla del caso in questa maniera.

IL DUBBIO DELL’UOMO RAGNO – In casa Inter si parla ancora del futuro di Hakan Calhanoglu. Il caso è scoppiato subito dopo l’eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club agli ottavi di finale per opera del Fluminense. Prima la tirata d’orecchie di Lautaro ai compagni “meno motivati” e poi il nome e cognome tirato fuori dal presidente, con chiarissimo riferimento proprio al numero venti turco.

Su Tv Play, Walter Zenga, si è espresso sulla questione e ha esposto un interrogativo: «Se Marotta non avesse detto questa cosa sarebbe stata circoscritta sola la dichiarazione di Lautaro Martinez. Ma mi sorge un dubbio: non vorrei che fosse tutto organizzato per far sì che si vada alla decisione che Calhanoglu vada via. Non capisco altrimenti perché il presidente dell’Inter, giudicando le parole del capitano, dice “Lautaro faceva riferimento a Calhanoglu”».

Nei prossimi giorni, comunque, si dovrebbe chiarire una volte per tutte la situazione Calhanoglu. Il Galatasaray, che da tempo è ormai sulle tracce del giocatore, potrebbe far recapitare a Viale della Liberazione un’offerta congrua rispetto ai miseri 17 milioni di euro della prima proposta.