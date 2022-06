Zenga: «Lukaku-Inter? Perdonare e dimenticare! Ricordiamoci Dzeko»

Zenga promuove il ritorno di Lukaku all’Inter e ritiene che l’annuncio delle 20 di ieri sera sia come un nuovo inizio. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport l’ex portiere ricorda anche di come Conte volesse Dzeko col belga.

TAGLIO COL PASSATO – Walter Zenga tralascia quanto successo negli ultimi undici mesi con Romelu Lukaku e l’Inter: «Come in tutte le storie sentimentali bisogna perdonare e dimenticare. Dimentichiamoci quell’immagine di lui che dice “ne riparliamo fra qualche giorno”, si perdona. Lui è il classico giocatore che rende se lui è al centro del progetto. Non dimentichiamoci che Antonio Conte voleva prendere Edin Dzeko da mettere accanto a lui: non è da escludere che tutto questo faccia parte di un sentimento. Chiaro che adesso sta a lui far vedere tutto».

IL RICORDO – Con Zenga, in trasmissione, era ospite anche Corrado Orrico, suo allenatore nella prima parte di stagione 1991-1992 all’Inter. L’ex portiere ricorda quei mesi: «Quando penso a quel periodo penso a un periodo sfortunato. Noi venivamo da cinque anni di Giovanni Trapattoni e non eravamo abituati a determinate cose. Giocammo anche delle buone partite, ma senza quel briciolo di fortuna che poteva dare dei risultati. Non c’è stato il tempo per sfruttare delle idee nuove e fare determinate cose».