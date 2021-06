Zenga: «Lukaku agli Europei dimostra! Ricordo i commenti all’arrivo»

Lukaku ha vinto il premio di Star of the Match in entrambe le partite da lui giocate agli Europei (vedi articolo). Dell’attaccante dell’Inter, decisivo in Danimarca-Belgio anche senza segnare, ne ha parlato Zenga a Sky Sport, ricordando anche le critiche all’arrivo in Italia.

GIUDIZI RIBALTATI – Walter Zenga fa notare come ora la critica su Romelu Lukaku sia diversa da due anni fa: «Il valore? Ricordiamoci che, quando è arrivato in Italia, sostituiva Mauro Icardi che aveva una media gol impressionante. Quando è arrivato in Italia, se non ricordo male, i commenti erano che di gol ne avrebbe fatto pochini e che non era da grande squadra. Ha determinato lui la crescita dei vari Lautaro Martinez che gli stavano accanto, assieme ovviamente ad Antonio Conte. L’inizio agli Europei ha dimostrato che è ancora Lukaku il terminale fondamentale di questa squadra».