Zenga: «Lukaku e Dybala, un dubbio. Bastoni insostituibile per l’Inter!»

Zenga, ex leggenda dell’Inter, intervenuto in collegamento video con gli studi di Sky Calciomercato – L’Originale, ha parlato dei giocatori accostati al mercato dei nerazzurri.

TANTI DUBBI – Walter Zenga ha qualche dubbio riguardo i possibili colpi in entrata sia in attacco che in difesa: «Si legge di Lukaku, di Dybala, c’è già Lautaro Martinez, c’è Dzeko e Correa quindi qualcosa deve succedere. Se non sbaglio l’Inter ha necessità di vendere un big. Mi chiedo se questo significa dire addio a Lautaro Martienz. Poi anche l’interesse per Milenkovic e Bremer, questo significa che uno tra Skriniar e Bastoni va via? Secondo me il meno sostituibile di tutti è Bastoni, perché non esistono difensori mancini come lui che partecipano al gioco e che fanno quello che ha fatto lui, considerando anche la giovane età».