Zenga: “Lazio-Inter crocevia stagionale. Eriksen? Deve trovare posizione”

Walter Zenga, ex calciatore dell’Inter, sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Lazio-Inter, sfida scudetto in programma domenica alle 20:45. L’ex portiere dell’Inter ha parlato, inoltre, della possibilità di vedere in campo Christian Eriksen dal 1′.

GIUSTA POSIZIONE – Walter Zenga ha parlato a proposito del possibile impiego di Christian Eriksen dal 1′ contro la Lazio: «Eriksen dal 1′? Entrare nella testa di Conte non è facile. Eriksen deve trovare la posizione e l’equilibrio. In una partita così delicata, già il fatto che non ci sarà Handanovic, Conte vorrà affidarsi forse a chi già conosce il suo gioco, e affidarsi ad Eriksein in partita in corso. Il danese è ultra-offensivo e dà tanta qualità. Può avere difficoltà nel centrocampo fisico della Lazio, dove rientrerà anche Milinkovic. Ma nel calcio conta la qualità».

CROCEVIA – Zenga analizza, infine, Lazio-Inter, sfida scudetto in programma domenica sera, focalizzandosi inoltre sui giocatori assenti: «È un bel crocevia. Se consideriamo che la Juventus nelle prossime due partite con Brescia e Spal dovrebbe vincerle entrambe, chi non dovesse vincere questa, considerando che la Juve avrà anche lo scontro diretto con entrambe in casa, potrebbe essere determinante e mandare il campionato in una certa direzione. Assenza Handanovic? Il problema è che senza Handanovic, senza nulla togliere a Padelli, l’Inter ha dimostrato che lo sloveno è di un altro livello. Lulic è una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi, ma anche lì tra lui e Jony c’è differenza».