Zenga: «Lautaro Martinez ha cambiato modo di giocare. Inter? C’è una partita»

Lautaro Martinez nel 2022 in Serie A non ha ancora segnato, stesso discorso per tutta la fase a gironi di Champions League. Zenga, ospite di Tiki Taka su Italia 1, non se la prende però con il Toro.

OCCHIO AL RECUPERO – Walter Zenga ricorda il valore della sfida di Bologna, che dovrà essere recuperata (vedi articolo): «L’Inter comunque ha una partita ancora da giocare. In questo momento no, anche perché ci sono ancora dei punti di differenza. La Juventus ha davanti Atalanta, Milan, Napoli e Inter: dovrebbero in quattro avere una parte di campionato deleteria per arrivare là sopra. L’Inter ha dimostrato anche a Napoli nel secondo tempo di essere una squadra solida, consapevole della propria forza, col miglior attacco e la seconda miglior difesa. Abbiamo anche giocato con tutte le più grandi: manca solo la Juventus».

UN TEMPO PER PARTE – Zenga si sofferma su sabato: «Il Napoli ha avuto quattro palle gol e Samir Handanovic migliore in campo? Il fatto di avere un buon portiere che fa due parate importanti non è una cosa in più. Nel primo tempo il Napoli ha giocato meglio, è stato riconosciuto da tutti che l’Inter nella ripresa ha fatto una partita più sciolta. Le parate di Handanovic sono state nel secondo tempo, quando l’Inter ha giocato meglio, perché è andato in contropiede. Il calcio non è una scienza esatta. C’è una cosa da sottolineare: il Napoli, a questo punto della stagione, ha patito tante assenze».

DIFFICOLTÀ? NON COSÌ TANTE – Zenga risponde alle accuse al Toro: «C’è da spiegare una cosa. L’anno scorso Lautaro Martinez giocava con un attaccante che era presente fisicamente, faceva da punta centrale e gli creava tanti spazi. Quest’anno il modo di giocare è cambiato, perché Edin Dzeko è un centravanti-regista che va a giocare per tutto il campo. Lautaro Martinez non ha più l’aiuto di Romelu Lukaku, che era un giocatore che teneva anche due difensori su di lui. Con Dzeko che va molto in giro Lautaro Martinez ha cambiato modo di giocare: è vero che non sta giocando e che Alexis Sanchez sembra più in palla, però…»