Zenga: «Inzaghi all’Inter nel suo momento migliore. Con Lotito straordinario»

Zenga vede Inzaghi all’Inter come l’uomo giusto al momento giusto. L’ex portiere e capitano nerazzurro, ospite di Tiki Taka su Italia 1, valuta l’inserimento dell’allenatore dopo i suoi cinque anni alla Lazio.

FATTO BENE – A Walter Zenga viene chiesto di fare un paragone fra se stesso e Simone Inzaghi: «Cosa mi manca? Tanto per cominciare cinque anni di Lazio, una panchina importante e la continuità. Reggere cinque anni con Claudio Lotito, in una piazza importante e sappiamo cosa vuol dire la pressione fra Roma e Lazio, vuol dire fare un lavoro straordinario. Secondo me Inzaghi è arrivato all’Inter nel momento migliore della sua carriera».