Zenga: «Inzaghi o Conte? Nel lungo periodo preferisco il primo». Il motivo!

Walter Zenga ha espresso il suo punto di vista sugli allenatori delle prime due squadre in classifica, Antonio Conte e Simone Inzaghi. Pensando al lungo periodo, l’ex portiere italiano ha spiegato di preferire il secondo per una ragione principale.

IL DUELLO – Simone Inzaghi e Antonio Conte sono gli allenatori che, dopo le prime 10 partite, stanno catturando maggiore attenzione in Serie A. Ciascuno per motivi diversi. Il primo perché, grazie al turnover e ad accorgimenti in corso d’opera, si sta impegnando al fine di rimuovere le note negative che hanno accompagnato la fase difensiva della sua squadra. Il secondo, invece, perché ha in pochissimo tempo trasmesso la propria mentalità vincente a un club che aveva terminato al decimo posto l’ultima stagione di Serie A.

Zenga sul dualismo Conte-Inzaghi: il ragionamento

IL PENSIERO – A proposito del confronto tra i due tecnici italiani, l’ex portiere azzurro Walter Zenga è intervenuto sul canale Twitch di Champions Lounge per esprimere il proprio pensiero in merito. Queste le ragioni alla base della sua preferenza per Inzaghi nell’ottica di un ragionamento a lungo termine: «Sono tecnici con due profili diversi. A Conte si può affidare una ristrutturazione completa, obiettivo che gli riesce nell’immediato. È accaduto anche col Tottenham, che ha portato in Champions League. Simone, invece, ha allenato Lazio e Inter e ha portato entrambe ad altissimo livello. Sul lungo termine, quindi, preferisco optare per Inzaghi. Sul breve, per Conte».