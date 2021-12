Zenga: «Inzaghi e Calhanoglu soluzioni Inter. C’è stata una bravura»

Zenga ha indicato in Inzaghi e Calhanoglu due mosse azzeccate dall’Inter per ottenere il rendimento di questo girone d’andata. In collegamento da Dubai per Sky Calcio Show – L’Originale, l’ex portiere nerazzurro ha valutato le scelte.

MOSSA DOVEROSA – Walter Zenga parla di come l’Inter ha reagito alle difficoltà estive: «Se hai un problema c’è sempre una soluzione. Sia Simone Inzaghi sia Hakan Calhanoglu sono state due soluzioni nei tempi giusti al momento giusto, perché nel momento in cui è successa la questione uno non aveva ancora firmato e l’altro non aveva rifirmato il contratto. La bravura è essere riusciti a trovare una soluzione al problema».