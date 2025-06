Zenga: «Inzaghi? Nel calcio si sottolineano sempre le cose negative»

Zenga spezza una lancia a favore di Simone Inzaghi. L’Uomo Ragno, parlando del futuro del tecnico all’Inter, ha spiegato in questo modo.

FUTURO INZAGHI – A Sky Sport, Walter Zenga si è espresso così sul tecnico dell’Inter che tra poche ore comunicherà la sua decisione al club. Queste le sue parole: «Nel calcio si sottolineano sempre le cose negative. I successi vengono messi da parte e si pensano alle sconfitte, come in questo caso. Bisogna vedere da dov’è partito, il percorso è fatto, la crescita di una squadra e di una società esponenziale che ha fatto mercato con molte difficoltà. Sarà una decisione che prenderà familiarmente con moglie e figli in casa».